Noida News: आयुष और आस्था बने मिस्टर-मिस फ्रेशर

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ग्रेटर नोएडा। नालेज पार्क स्थित एचआईएमटी कालेज के आईटी विभाग की ओर से फ्रेशर पार्टी आरब्ध का आयोजन किया गया। सह-सचिव अनमोल बंसल ने टॉपर विद्यार्थियों के लिए विशेष स्कॉलरशिप की घोषणा की। कार्यक्रम में डांसिंग, सिंगिंग, रैंप वॉक और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी प्रतियोगिताएं हुईं। एमसीए वर्ग में आयुष को मिस्टर फ्रेशर और आस्था को मिस फ्रेशर चुना गया। वहीं, बीसीए वर्ग में प्रिंस दुबे मिस्टर फ्रेशर और प्रियांशी मिस फ्रेशर बनीं। ग्रुप डायरेक्टर डॉ. सुधीर कुमार, विभागाध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय, चेयरमैन एचएस बंसल व अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो

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