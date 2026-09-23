Noida News: एवेंजर्स इलेवन 104 रन से विजयी

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-80 स्थित स्टार क्रिकेट मैदान में मंगलवार रात कॉर्पोरेट वीकडे नाइट सीजन-5 का लीग मुकाबला खेला गया। इसमें एवेंजर्स इलेवन ने वाइल्ड वुल्व्स को 104 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एवेंजर्स इलेवन ने पांच विकेट खोकर 279 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वाइल्ड वुल्व्स की टीम सात विकेट खोकर 175 रन ही बना सकी। एवेंजर्स इलेवन के बीनू माधवन ने नाबाद 117 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। अंकित रस्तोगी ने दो विकेट लेकर बेस्ट बॉलर का पुरस्कार हासिल किया।