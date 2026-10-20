Noida News: राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में दम दिखाएंगे अर्णव
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 07:29 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 07:29 PM IST
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फोटो-
-गोवा में 23 से 30 अक्टूबर तक होगी प्रतियोगिता, उत्तर प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्व
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी अर्णव यादव राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उनका चयन गोवा में 23 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया अंडर-19 बालक-बालिका बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। इस प्रतियोगिता में अर्णव उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिला है।
देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू-2 निवासी अर्णव भी इन खिलाड़ियों के बीच अपनी तकनीक और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। उनके लिए यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता परखने और मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के साथ खेलने का अवसर होगी। प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
रैंकिंग अंक बढ़ाने पर रहेगी नजर : अर्णव के पिता अरुण यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन और रैंकिंग अंक हासिल करना खिलाड़ी के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया रैंकिंग प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने से राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी की स्थिति मजबूत होती है। ऐसे में अर्णव की कोशिश भी अधिक से अधिक रैंकिंग अंक हासिल करने की होगी।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से खिलाड़ियों को देश के बेहतर खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने का अनुभव मिलता है। इससे उनकी तकनीक, फिटनेस और खेल में सुधार करने का अवसर मिलता है। साथ ही, भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारी में भी मदद मिलती है।
जिले के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा :
अरुण यादव के अनुसार, अर्णव का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन जिले के युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। गोवा में होने वाली चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन आगे की खेल यात्रा के लिहाज से अहम रहेगा। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अर्णव राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का प्रयास करेंगे।
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-गोवा में 23 से 30 अक्टूबर तक होगी प्रतियोगिता, उत्तर प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्व
संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी अर्णव यादव राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उनका चयन गोवा में 23 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया अंडर-19 बालक-बालिका बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। इस प्रतियोगिता में अर्णव उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिला है।
देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू-2 निवासी अर्णव भी इन खिलाड़ियों के बीच अपनी तकनीक और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। उनके लिए यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता परखने और मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के साथ खेलने का अवसर होगी। प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।
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रैंकिंग अंक बढ़ाने पर रहेगी नजर : अर्णव के पिता अरुण यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन और रैंकिंग अंक हासिल करना खिलाड़ी के भविष्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया रैंकिंग प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने से राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी की स्थिति मजबूत होती है। ऐसे में अर्णव की कोशिश भी अधिक से अधिक रैंकिंग अंक हासिल करने की होगी।
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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से खिलाड़ियों को देश के बेहतर खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने का अनुभव मिलता है। इससे उनकी तकनीक, फिटनेस और खेल में सुधार करने का अवसर मिलता है। साथ ही, भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारी में भी मदद मिलती है।
जिले के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा :
अरुण यादव के अनुसार, अर्णव का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन जिले के युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। गोवा में होने वाली चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन आगे की खेल यात्रा के लिहाज से अहम रहेगा। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अर्णव राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का प्रयास करेंगे।