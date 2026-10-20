Noida News: राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में दम दिखाएंगे अर्णव

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-गोवा में 23 से 30 अक्टूबर तक होगी प्रतियोगिता, उत्तर प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्वसंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी अर्णव यादव राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उनका चयन गोवा में 23 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया अंडर-19 बालक-बालिका बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए हुआ है। इस प्रतियोगिता में अर्णव उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिला है।देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू-2 निवासी अर्णव भी इन खिलाड़ियों के बीच अपनी तकनीक और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। उनके लिए यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता परखने और मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के साथ खेलने का अवसर होगी। प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।