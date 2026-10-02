Noida News: प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे स्पेशल खिलाड़ी आराध्या

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ग्रेनो के सेक्टर स्वर्णनगरी के पास जेपी पब्लिक स्कूल के स्पेशल खिलाड़ी आराध्या सिंह तोमर ने भी इस शिविर के लिए अपना स्थान पक्का कराया हैं। खिलाड़ी के चयन से उनके परिवार के साथ विद्यालय और जिले में खुशी का माहौल है। प्रधानाचार्या मीता भंडुला, उप-प्रधानाचार्या अनीता पिल्लई, अतिरिक्त उप-प्रधानाचार्या (स्पोर्ट्स) नीरज सिंह आराध्या के चयन पर प्रसन्नता जताई हैं।

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्ध नगर की युवा फुटबॉलर आराध्या सिंह तोमर आगामी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2027 की तैयारियों में जुटे हैं। खिलाड़ी ग्वालियर में 25 सितंबर से 5 अक्तूबर तक संचालित स्पेशल ओलंपिक्स भारत के राष्ट्रीय कोचिंग प्रिपरेटरी शिविर-2 (फुटबॉल) में जमकर पसीना बहा रहा हैं।