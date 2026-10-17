Noida News: पंचशील हाईनिश सोसाइटी में एओए चुनाव की हलचल तेज

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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पंचशील हाईनिश सोसाइटी में अब चुनाव के साथ एओए की कार्यप्रणाली और सुविधाओं का मुद्दा भी चर्चा में है। निवासियों का कहना है कि नई कार्यकारिणी के गठन के बाद आय-व्यय का हिसाब सार्वजनिक करने और सामुदायिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर प्राथमिकता से काम होना चाहिए। निवासियों ने बताया कि सोसाइटी में आय-व्यय के विवरण, निर्णय लेने की प्रक्रिया और एओए की कार्यशैली को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। स्वीमिंग पूल बंद होने और बच्चों के पार्क की व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने को लेकर भी लोग नाराजगी जताते रहे हैं। कुछ निवासियों ने सोसाइटी के धन के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी है। डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से नामित चुनाव अधिकारी ने 15 अक्टूबर को दिशा-निर्देश जारी कर एओए को 19 अक्टूबर तक आवश्यक दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सोसाइटी में हुई बैठक में बड़ी संख्या में निवासी शामिल हुए। निवासियों का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी से पारदर्शिता, जवाबदेही और सुविधाओं में सुधार की अपेक्षा है।

निवासियों ने पारदर्शिता, वित्तीय जांच और सुविधाओं में सुधार की उठाई मांग