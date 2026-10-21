Noida News: अंगद-रावण संवाद ने मोहा मन

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जहांगीरपुर (संवाद)। कस्बे के रामलीला मैदान में श्री रामायण मेला समिति की ओर से विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का मंचन किया गया। इनमें विभीषण शरणागत और अंगद-रावण संवाद प्रमुख रहे। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी पहुंचे। पूरे पंडाल में जय श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे। अंगद-रावण संवाद के मंचन ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। कलाकारों के अभिनय पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। समिति की ओर से रामलीला आयोजन के लिए व्यवस्थाएं की गई थीं।