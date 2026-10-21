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Noida News: अंगद-रावण संवाद ने मोहा मन

Wed, 21 Oct 2026 05:55 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 05:55 PM IST
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Angad-Ravan dialogue captivated the mind
जहांगीरपुर (संवाद)। कस्बे के रामलीला मैदान में श्री रामायण मेला समिति की ओर से विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का मंचन किया गया। इनमें विभीषण शरणागत और अंगद-रावण संवाद प्रमुख रहे। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रवासी पहुंचे। पूरे पंडाल में जय श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे। अंगद-रावण संवाद के मंचन ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। कलाकारों के अभिनय पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। समिति की ओर से रामलीला आयोजन के लिए व्यवस्थाएं की गई थीं।
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