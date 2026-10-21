फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   An RCC wall will be constructed along the drain

Noida News: नाले किनारे बनेगी आरसीसी वॉल

Wed, 21 Oct 2026 09:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 09:17 PM IST
विज्ञापन
An RCC wall will be constructed along the drain
हादसों का खतरा होगा कम, राइस चौकी से हनुमान मंदिर तक बनेगी वॉल
विज्ञापन



ग्रेटर नोएडा। एफएनजी रोड और बिसरख पुल से आने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिए ग्रेनो प्राधिकरण जलपुरा कट से राइस चौकी होते हुए हनुमान मंदिर रोटरी तक नाले किनारे आरसीसी सुरक्षा दीवार बनाएगा। इस परियोजना पर करीब 85 लाख रुपये खर्च होंगे। अगले महीने से निर्माण शुरू कराने की तैयारी है। जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह के मुताबिक, इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। शाम को यातायात बढ़ने पर वाहनों के नाले में गिरने की आशंका बनी रहती है। ट्रैफिक पुलिस ने भी सड़क को सुरक्षित बनाने की मांग की थी। फिलहाल टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सुरक्षा दीवार बनने से हादसों का खतरा कम होगा। इससे पहले प्राधिकरण नाले को कवर करने का काम भी शुरू करा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed