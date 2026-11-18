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जीरो प्वाइंट पर गलगोटिया कॉलेज के सामने भी बनेगा फुट ओवरब्रिजदोनों एफओबी पीपीपी मॉडल पर बनेंगेमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के गामा-2 सेक्टर में डीपीएस के सामने फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाया जाएगा। यहां 60 मीटर चौड़ी सड़क पार करते समय स्कूली बच्चों के साथ हादसे की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जीरो प्वाइंट के पास गलगोटिया कॉलेज के सामने भी एक एफओबी बनाया जाएगा। दोनों परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है।जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह ने बताया कि डीपीएस के सामने स्कूली बच्चों की छुट्टी के समय सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। कई बार अभिभावक सड़क के दूसरी ओर वाहन खड़े कर बच्चों को लेने पहुंचते हैं और पैदल सड़क पार करते हैं। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने इस समस्या को लेकर सीईओ से एफओबी बनाने की मांग की थी।वहीं, जीरो प्वाइंट से बस पकड़ने के लिए नॉलेज पार्क की ओर से बड़ी संख्या में यात्री सड़क पार करते हैं। इनमें छात्र भी शामिल हैं। इसे देखते हुए गलगोटिया कॉलेज के सामने एफओबी बनाया जाएगा। दोनों पुल पीपीपी मॉडल पर तैयार होंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है।नौ महीने में निर्माण, 20 साल तक संचालनपीपीपी मॉडल के तहत चयनित एजेंसी को नौ महीने में दोनों एफओबी का निर्माण करना होगा। इसके बाद 20 साल तक इनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी एजेंसी की होगी। कंपनी निर्माण और संचालन पर होने वाला खर्च विज्ञापन से मिलने वाले राजस्व के जरिए पूरा करेगी।