Noida News: 18 साल से अधूरा आम्रपाली टेक पार्क

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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क-5 स्थित आम्रपाली टेक पार्क के खरीदार करीब 18 वर्षों से व्यावसायिक इकाइयों के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। परियोजना में देरी से नाराज खरीदारों ने प्रदर्शन कर जल्द निर्माण पूरा कराने की मांग की। खरीदार स्मृति सिंह के अनुसार, वर्ष 2007 में शुरू हुई परियोजना में 2,043 आईटी यूनिट और 68 मॉल व मल्टीप्लेक्स यूनिट प्रस्तावित थीं। वर्ष 2018-19 में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से पहले करीब 90 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका था, लेकिन बाद में काम आगे नहीं बढ़ा। खरीदारों ने सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट रिसीवर और एनबीसीसी से निर्माण शुरू कराने और कब्जे की समयसीमा घोषित करने की मांग की। ब्यूरो