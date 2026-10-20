Noida News: एंबुलेंस कर्मचारियों ने मनाया दशहरा, शस्त्र पूजन भी किया

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शस्त्र पूजन और हवन किया

सेक्टर-62 स्थित वीर कुंवर सिंह शोध संस्थान (सम्राट पृथ्वीराज चौहान भवन) में मंगलवार को शस्त्र पूजन और हवन-यज्ञ हुआ। सुबह 10 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन किया गया। कार्यक्रम में नोएडा विधायक पंकज सिंह, पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, पूर्व मंत्री मदन चौहान, एमिटी यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉ. आनंद चौहान, डॉ. वीएस चौहा, प्रेम चौहान, करतार सिंह चौहान, मान सिंह चौहान, राकेश चौहान, प्रमोद राणा, सुधीर चौहान और कुलदीप परमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो

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नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में 108 और 102 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने मंगलवार को दशहरा मनाया। कर्मचारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आपसी भाईचारे और एकता का संदेश दिया। इस दौरान ईएमई आकाश शर्मा, ईएमई सत्यवीर सहित एंबुलेंस के ईएमटी और पायलट मौजूद रहे।