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Noida News: एम्ब्रोसिया वॉरियर्स ने जीता मुकाबला

Sun, 18 Oct 2026 07:01 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:01 PM IST
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Ambrosia Warriors won the match
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित लीजेंड-3 बाई कुंदन मैदान पर एंड्योरेंस कप सीजन-24 के लीग मैच में एम्ब्रोसिया वॉरियर्स ने द एंगेल्स एसीईएस को पांच रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एम्ब्रोसिया वॉरियर्स ने सात विकेट पर 221 रन बनाए। अरविंद चौधरी ने 115 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में द एंगेल्स एसीईएस की टीम सात विकेट पर 216 रन ही बना सकी। अरविंद ने गेंदबाजी में भी तीन विकेट हासिल किए। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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