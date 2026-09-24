Noida News: अल्फा प्रोफेशनल्स ने 6 रन से जीता मैच
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:30 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:30 PM IST
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नोएडा(संवाद)। सेक्टर-126 न्यूलेंड्स क्रिकेट मैदान में वीकडे नाइट टूर्नामेंट का लीग मैच खेला गया। मुकाबला अल्फा प्रोफेशनल्स ने 6 रनों से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए अल्फा प्रोफेशनल्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कॉर्पोरेट क्लब 8 विकेट गवां कर 181 रन ही बना सकी। अल्फा प्रोफेशनल्स के रुपेश गुप्ता नाबाद 50 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं दूबे 3 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर बने।
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