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Noida News: साइकिल यात्रा पर अखिलेश ने दी अक्षय को बधाई

Wed, 04 Nov 2026 10:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:10 PM IST
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Akhilesh congratulated Akshay on his bicycle journey
ग्रेटर नोएडा। दादरी विधानसभा क्षेत्र में अक्षय चौधरी के नेतृत्व में लगभग एक महीने तक चली साइकिल यात्रा का बुधवार को आधिकारिक रूप से समापन हो गया। इस संबंध में अक्षय चौधरी ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। जहां पार्टी अध्यक्ष ने अक्षय को बधाई दी है। सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय चौधरी ने बताया कि साइकिल यात्रा के दौरान दादरी विधानसभा के 170 गांवों में सीधा संवाद किया गया। 850 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय हुई और 300 से ज्यादा पीडीए पंचायतों का आयोजन हुआ। लखनऊ में अक्षय चौधरी ने दादरी क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं अखिलेश यादव के समक्ष रखीं। ब्यूरो
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