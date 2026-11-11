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Noida News: नवंबर में अब तक पिछले साल से बेहतर रही हवा

Wed, 11 Nov 2026 09:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 09:06 PM IST
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Air quality in November has been better so far compared to last year.
दिवाली पर आतिशबाजी के बाद भी पिछले साल से बेहतर रही हवा
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ग्रेटर नोएडा। नवंबर में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी होने के बावजूद इस बार ग्रेनो की हवा पिछले साल के मुकाबले बेहतर रही है। पिछले साल नवंबर के शुरुआती 11 दिनों में पांच दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रेड और डार्क रेड जोन में रहा था। इस बार केवल दो दिन एक्यूआई रेड जोन में पहुंचा। बुधवार को भी ग्रेनो का एक्यूआई 257 दर्ज किया गया। यह ऑरेंज जोन में रहा। किसी भी क्षेत्र का एक्यूआई रेड जोन में नहीं पहुंचा।
पिछले और इस बार नवंबर के शुरुआती 11 दिनों का एक्यूआई
तारीख
2026
2025
1 नवंबर
228
265
2 नवंबर
289
340
3 नवंबर
189
300
4 नवंबर
309
262
5 नवंबर
238
187
6 नवंबर
316
228
7 नवंबर
281
284
8 नवंबर
299
336
9 नवंबर
252
340
10 नवंबर
233
334
11 नवंबर
257
406
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