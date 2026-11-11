Noida News: नवंबर में अब तक पिछले साल से बेहतर रही हवा

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ग्रेटर नोएडा। नवंबर में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी होने के बावजूद इस बार ग्रेनो की हवा पिछले साल के मुकाबले बेहतर रही है। पिछले साल नवंबर के शुरुआती 11 दिनों में पांच दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रेड और डार्क रेड जोन में रहा था। इस बार केवल दो दिन एक्यूआई रेड जोन में पहुंचा। बुधवार को भी ग्रेनो का एक्यूआई 257 दर्ज किया गया। यह ऑरेंज जोन में रहा। किसी भी क्षेत्र का एक्यूआई रेड जोन में नहीं पहुंचा।

पिछले और इस बार नवंबर के शुरुआती 11 दिनों का एक्यूआई

तारीख

2026

2025

1 नवंबर

228

265

2 नवंबर

289

340

3 नवंबर

189

300

4 नवंबर

309

262

5 नवंबर

238

187

6 नवंबर

316

228

7 नवंबर

281

284

8 नवंबर

299

336

9 नवंबर

252

340

10 नवंबर

233

334

11 नवंबर

257

406

दिवाली पर आतिशबाजी के बाद भी पिछले साल से बेहतर रही हवा