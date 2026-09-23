Noida News: एआई से तेज होगी दवा की खोज, मरीजों तक पहुंचेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवा
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:47 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:47 PM IST
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-एक्यूरेट कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 170 शोध पत्र प्रस्तुत
ग्रेटर नोएडा। एक्यूरेट कॉलेज ऑफ फार्मेसी में जनरेटिव एआई और संगणकीय नवाचार विषय पर अंतरराष्ट्रीय हाइब्रिड सम्मेलन हुआ। इसमें देश-विदेश के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। 170 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। विशेषज्ञों ने एआई से दवा खोजने, पुरानी दवाओं के नए उपयोग तलाशने और मरीजों की जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत चिकित्सा की संभावनाओं पर चर्चा की। ओमान के डॉ. शाह आलम खान और मालदीव की डॉ. मोनिका अरोड़ा ने एआई के उपयोग की जानकारी दी। निदेशक डॉ. ए.के. राय और चेयरपर्सन पूनम शर्मा भी मौजूद रहीं। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। एक्यूरेट कॉलेज ऑफ फार्मेसी में जनरेटिव एआई और संगणकीय नवाचार विषय पर अंतरराष्ट्रीय हाइब्रिड सम्मेलन हुआ। इसमें देश-विदेश के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। 170 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। विशेषज्ञों ने एआई से दवा खोजने, पुरानी दवाओं के नए उपयोग तलाशने और मरीजों की जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत चिकित्सा की संभावनाओं पर चर्चा की। ओमान के डॉ. शाह आलम खान और मालदीव की डॉ. मोनिका अरोड़ा ने एआई के उपयोग की जानकारी दी। निदेशक डॉ. ए.के. राय और चेयरपर्सन पूनम शर्मा भी मौजूद रहीं। ब्यूरो