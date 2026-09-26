Noida News: एआई से बदल रहा भर्ती और एचआर का तरीका

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ग्रेटर नोएडा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल से कंपनियों में भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन का तरीका तेजी से बदल रहा है। लॉयड परिसर में आयोजित मानव संसाधन प्रौद्योगिकी कार्यशाला में 40 से अधिक एचआर विशेषज्ञों और भर्ती पेशेवरों ने विद्यार्थियों को उद्योग की बदलती जरूरतों की जानकारी दी। डॉ. वंदना अरोड़ा सेठी ने कहा कि भर्ती, प्रतिभा विश्लेषण और कर्मचारी अनुभव में तकनीक की भूमिका बढ़ रही है। डीन डॉ. रिपुदमन गौर ने उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। डॉ. सौमेंद्र मोहंती, प्रो. मोहित अग्रवाल और डॉ. रागिब ने आधुनिक भर्ती प्रक्रिया और भविष्य के जरूरी कौशलों की जानकारी दी। ब्यूरो

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