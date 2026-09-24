Noida News: एआई और आईसीटी से बेहतर होगी पढ़ाई और शोध, 524 शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:20 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:20 PM IST
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-24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षकों ने लिया हिस्सा, छह दिन चला कार्यक्रम
फोटो-
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उच्च शिक्षा में एआई और आईसीटी के इस्तेमाल से शिक्षण और शोध की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए जीएनआईओटी में छह दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से हुए कार्यक्रम में 24 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 524 शिक्षकों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। 17 से 23 सितंबर तक चले प्रशिक्षण में कुल 36 घंटे की कक्षाएं हुईं। विशेषज्ञों ने एआई की मदद से शोध, नई शिक्षण पद्धतियों और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई को संवादात्मक बनाने के तरीके बताए। साथ ही डिजिटल संसाधनों और आधुनिक तकनीकी उपकरणों के प्रभावी इस्तेमाल की जानकारी दी गई। समापन पर प्रतिभागियों ने सीखी तकनीकों का उपयोग शिक्षण और शोध की गुणवत्ता सुधारने में करने की बात कही।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उच्च शिक्षा में एआई और आईसीटी के इस्तेमाल से शिक्षण और शोध की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए जीएनआईओटी में छह दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से हुए कार्यक्रम में 24 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 524 शिक्षकों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। 17 से 23 सितंबर तक चले प्रशिक्षण में कुल 36 घंटे की कक्षाएं हुईं। विशेषज्ञों ने एआई की मदद से शोध, नई शिक्षण पद्धतियों और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई को संवादात्मक बनाने के तरीके बताए। साथ ही डिजिटल संसाधनों और आधुनिक तकनीकी उपकरणों के प्रभावी इस्तेमाल की जानकारी दी गई। समापन पर प्रतिभागियों ने सीखी तकनीकों का उपयोग शिक्षण और शोध की गुणवत्ता सुधारने में करने की बात कही।