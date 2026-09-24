फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   AI and ICT to enhance teaching and research; 524 teachers underwent training.

Noida News: एआई और आईसीटी से बेहतर होगी पढ़ाई और शोध, 524 शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण

Thu, 24 Sep 2026 08:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:20 PM IST
विज्ञापन
AI and ICT to enhance teaching and research; 524 teachers underwent training.
-24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षकों ने लिया हिस्सा, छह दिन चला कार्यक्रम
विज्ञापन

फोटो-
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उच्च शिक्षा में एआई और आईसीटी के इस्तेमाल से शिक्षण और शोध की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए जीएनआईओटी में छह दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से हुए कार्यक्रम में 24 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 524 शिक्षकों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। 17 से 23 सितंबर तक चले प्रशिक्षण में कुल 36 घंटे की कक्षाएं हुईं। विशेषज्ञों ने एआई की मदद से शोध, नई शिक्षण पद्धतियों और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई को संवादात्मक बनाने के तरीके बताए। साथ ही डिजिटल संसाधनों और आधुनिक तकनीकी उपकरणों के प्रभावी इस्तेमाल की जानकारी दी गई। समापन पर प्रतिभागियों ने सीखी तकनीकों का उपयोग शिक्षण और शोध की गुणवत्ता सुधारने में करने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed