Noida News: बेसमेंट में पानी और कूड़े का अंबार
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 09:12 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 09:12 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित अजनारा होम्स सोसाइटी के बेसमेंट में जगह-जगह पानी भरने और कूड़ा पड़ा होने से निवासी परेशान हैं। बेसमेंट में पानी जमा होने के कारण गाड़ियों को पानी के बीच ही खड़ा करना पड़ रहा है। लंबे समय से पानी निकासी की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निवासी संदीप कुमार ने बताया कि टॉवर ओ के बेसमेंट के कई हिस्सों में पानी जमा है। इसके साथ ही जगह-जगह कूड़ा पड़ा होने से स्थिति और खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि पानी भरे होने के कारण वाहन निकालने और बेसमेंट में आने-जाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है।
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