Noida News: 20 नवंबर को बिसरख ब्लॉक परिसर में सजेगा सामूहिक विवाह का मंडप

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सामूहिक विवाह योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर पालिका परिषद दादरी, बिलासपुर, दनकौर, रबूपुरा, जेवर और जहांगीरपुर के अधिशासी अधिकारियों के साथ ही दादरी, जेवर और बिसरख ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन अधिकारियों को योजना का प्रचार-प्रसार कर पात्र जोड़ों की तलाश करने और उनसे आवेदन कराने के निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापन





कोट

- सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए 20 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। अभी आवेदन करने का मौका है। जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे, उनकी पात्रता की जांच कराई जाएगी। जांच में सही पाए जाने वाले जोड़ों को सामूहिक विवाह समारोह में शामिल किया जाएगा। - सतीश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर सामूहिक विवाह योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर पालिका परिषद दादरी, बिलासपुर, दनकौर, रबूपुरा, जेवर और जहांगीरपुर के अधिशासी अधिकारियों के साथ ही दादरी, जेवर और बिसरख ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन अधिकारियों को योजना का प्रचार-प्रसार कर पात्र जोड़ों की तलाश करने और उनसे आवेदन कराने के निर्देश दिए गए हैं।कोट- सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के लिए 20 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। अभी आवेदन करने का मौका है। जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे, उनकी पात्रता की जांच कराई जाएगी। जांच में सही पाए जाने वाले जोड़ों को सामूहिक विवाह समारोह में शामिल किया जाएगा। - सतीश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर

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ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में इस साल का पहला सामूहिक विवाह समारोह 20 नवंबर को बिसरख ब्लॉक परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि, अभी तक योजना के तहत केवल आठ जोड़ों ने ही आवेदन किया है। शासन की ओर से जिले को सामूहिक विवाह के लिए 80 जोड़ों का लक्ष्य दिया गया है। ऐसे में अधिक से अधिक पात्र जोड़ों को योजना का लाभ दिलाने के लिए विभागीय अधिकारी आवेदन कराने में जुटे हैं।