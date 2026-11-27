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दादरी। एनटीपीसी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में सामाजिक विज्ञान विभाग की ओर से मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा की। सदन में प्रश्नकाल, विधेयक वाचन, मतदान और बहस जैसी संसदीय प्रक्रियाओं का अभ्यास किया गया। पूर्व विद्यार्थियों प्रभजीत सिंह, नंदना जे. और शिवांशी पाठक ने कार्यवाही का संचालन किया। प्रधानाचार्या पूनम दुआ के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम ने विद्यार्थियों के तार्किक चिंतन और वक्तृत्व कौशल को बढ़ावा दिया।