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आयोजक सरबत दा भला समिति के संयोजक रणधीर सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मंगलवार को मनाया गया था। इस दिन शहर के अलग-अलग गुरुद्वारों में कार्यक्रम आयोजित हुए थे। इसके चलते संगत विभिन्न स्थानों पर जाकर अरदास में शामिल हुई। सभी गुरुद्वारों की संगत को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से विशेष समागम आयोजित किया जा रहा है।

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नोएडा (संवाद)। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 28 और 29 नवंबर को सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में गुरु मान्यो ग्रंथ चेतना समागम होगा। इसके लिए स्टेडियम के मैदान में पंडाल तैयार किया जा रहा है। समागम में शहर के विभिन्न गुरुद्वारों की संगत, ग्रंथी, हजूरी रागी, रागी जत्थे और पंजाबी समाज के लोग शामिल होंगे। दोनों दिन शाम छह बजे से रात 10 बजे तक धार्मिक कार्यक्रम होंगे। पटियाला से भाई रणजीत सिंह खालसा ढडरियांवाले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समागम में गुरबाणी कीर्तन, शबद कीर्तन, भजन और अरदास होगी। इसके साथ ही गुरु की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। दोनों दिन संगत के लिए लंगर की व्यवस्था भी रहेगी।