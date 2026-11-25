Noida News: बाइक सवार बदमाशों ने लूटा आईफोन
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 07:21 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 07:21 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट में सोसाइटी के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से आईफोन लूट लिया। फ्रेंच अपार्टमेंट सोसाइटी निवासी पंकज कुमार ने प्राथमिकी में बताया कि वह 13 नवंबर की रात एक्वा गार्डन सोसाइटी के एंट्री गेट से एसकेए ग्रीनआर्क मार्केट की तरफ फोन पर बात करते हुए पैदल जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो
विज्ञापन