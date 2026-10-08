Noida News: ग्रेनो वेस्ट में खुलना चाहिए दादरी-2 कार्यालय
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:45 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:45 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर गामा-2 स्थित एडवोकेट एंड डीड राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का दादरी में सब रजिस्ट्रार दादरी-2 कार्यालय खोलने का विरोध बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। सभी अधिवक्ताओं ने हाथ की बाजू पर काली पट्टी बांधकर काम किया। मांग की है कि दादरी-2 कार्यालय ग्रेनो वेस्ट या फिर ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण कार्यालय में शुरू होना चाहिए। ब्यूरो
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