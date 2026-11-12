Noida News: सेक्टर के सभी ब्लॉकों में सफाई अभियान चलाया

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नोएडा। सेक्टर-20 के सभी ब्लॉकों में आरडब्ल्यूए की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत सफाई कर्मचारियों ने नालियों की सफाई के साथ सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ किया। हनुमान मंदिर और मदर डेयरी के आसपास विशेष सफाई कराई गई। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष हरीश वर्मा ने बताया कि सेक्टर के सभी ब्लॉकों में नियमित साफ-सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नालियों में गंदगी जमा होने से रोकना और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखना है। उन्होंने निवासियों से भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। ब्यूरो

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