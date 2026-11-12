Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   A cleanliness drive was conducted across all blocks of the sector

Noida News: सेक्टर के सभी ब्लॉकों में सफाई अभियान चलाया

Thu, 12 Nov 2026 08:31 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:31 PM IST
विज्ञापन
A cleanliness drive was conducted across all blocks of the sector
फोटो
विज्ञापन

नोएडा। सेक्टर-20 के सभी ब्लॉकों में आरडब्ल्यूए की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत सफाई कर्मचारियों ने नालियों की सफाई के साथ सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ किया। हनुमान मंदिर और मदर डेयरी के आसपास विशेष सफाई कराई गई। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष हरीश वर्मा ने बताया कि सेक्टर के सभी ब्लॉकों में नियमित साफ-सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य नालियों में गंदगी जमा होने से रोकना और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखना है। उन्होंने निवासियों से भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed