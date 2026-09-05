Noida News: सफर का सर्कस, जहां हर मोड़ पर है गड्ढों का अजूबा

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-जेवर-झांझर और टप्पल रोड की हालत बेहद खराब, राहगीर और चालक परेशानमाई सिटी रिपोर्टरजेवर एयरपोर्ट की ओर जाने वाली जेवर-झांझर और टप्पल रोड की हालत बेहद खराब है। सड़क देखकर यह फर्क कर पाना बेहद मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क है। जर्जर सड़क की वजह से स्थानीय निवासियों, राहगीरों, चालकों और इस मार्ग से गुजरने वाले छात्र-छात्राओं से लेकर बुजुर्गों तक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि बारिश के दौरान सड़क में बने बड़े-बड़े गड्ढों और किनारे पर जलभराव हो जाता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई बार इस सड़क पर वाहन चालक अनियंत्रित होकर गिर भी गए हैं, जिससे यात्रियों और चालकों को बुरी तरह जख्मी होना पड़ा है। इसके अलावा वाहन चालकों ने बताया कि बदहाल सड़क की वजह से कई बार उनके वाहन खराब हो गए हैं। ऐसे में उन्हें कई बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। निवासियों ने आरोप लगाया कि करीब चार वर्ष से सड़क की हालत खराब है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। जिम्मेदार अधिकारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।स्थानीय निवासियों ने बताया कि इसी मार्ग पर एक निजी अस्पताल है। इस अस्पताल में अलीगढ़, बुलंदशहर और जेवर के गांव से मरीज अपना उपचार कराने आते हैं। आपातकालीन स्थिति में रोजाना एंबुलेंस हिचकोले खाती हुई निकलती है, जिससे मरीजों को खतरा बना रहता है।निवासियों ने बताया कि रोजाना काफी संख्या में इस मार्ग से यात्री एयरपोर्ट की ओर रवाना होते हैं। साथ ही, आसपास के एक दर्जन से अधिक गांव के लोग भी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।काफी वर्षों से देखता आ रहा हूं, लेकिन सड़क की स्थिति अब तक नहीं बदली। यहां के लोग सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैंसड़क में गड्ढों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदार न तो सड़क बना रहे हैं और न ही मरम्मत कर रहे हैंबारिश के दौरान सड़क की स्थिति बेहद खराब हो जाती है। हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है, लोगों को परेशानी होती हैगड्ढों की वजह से वाहन हिचकोले खाते रहते हैं। कई बार गड्ढों की वजह से गाड़ियां खराब हो जाती है, जिससे नुकसान उठाना पड़ता है