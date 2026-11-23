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नोएडा (संवाद)। त्योहारों के बाद अब शादियों के सीजन से यूपी रोडवेज की कमाई में तेजी आने लगी है। बीते दो दिनों में रोडवेज ने करीब 1.20 करोड़ रुपये की कमाई की है। इससे पहले त्योहारों के दौरान भी रोडवेज ने अच्छा कारोबार किया था। आंकड़ों के अनुसार, 21 नवंबर को नोएडा और ग्रेटर नोएडा से 51,671 यात्रियों ने रोडवेज बसों से सफर किया। इससे विभाग को 61 लाख 70 हजार 868 रुपये की आय हुई। वहीं, 22 नवंबर को 46,032 यात्रियों ने सफर किया और रोडवेज को 58 लाख 55 हजार 115 रुपये का राजस्व मिला।