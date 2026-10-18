Noida News: कूड़ा उठाने में लगेंगे 70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन

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नोएडा। शहर में घरों से कूड़ा उठाने वाले डीजल वाहन हटाए जाएंगे। इनकी जगह 70 प्रतिशत इलेक्ट्रिक और 30 प्रतिशत सीएनजी वाहन लगाए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए नोएडा प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है। शहर में कूड़ा उठाने के लिए करीब 300 वाहन लगे हैं। प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश ने इस बदलाव के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्राधिकरण क्षेत्र के 81 गांवों में भी घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। इसके लिए प्राधिकरण अतिरिक्त वाहन लगाएगा। ब्यूरो