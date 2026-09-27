Noida News: ग्रेनो में बदली जाएंगी 5000 एलईडी लाइटें

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ग्रेटर नोएडा। शहर की सड़कों पर रोशनी बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 5000 एलईडी स्ट्रीट लाइटें बदलने का काम शुरू हो गया है। प्राधिकरण का विद्युत अभियांत्रिकी विभाग यह कार्य कर रहा है। यह काम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सहित अन्य सेक्टरों और मुख्य मार्गों पर किया जा रहा है। अब तक 1200 से अधिक लाइटें बदली जा चुकी हैं। वर्षों पुरानी स्ट्रीट लाइटों की रोशनी कम होने से रात में लोगों को आने-जाने में परेशानी होती थी। अंधेरे वाले स्थानों पर हादसों का खतरा भी बना रहता था। वरिष्ठ प्रबंधक सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिवाली से पहले ग्रेटर नोएडा ईस्ट क्षेत्र में करीब 5000 एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली जाएंगी। इस पर करीब 1.6 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शहर में कुल एक लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं। ब्यूरो