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Noida News: रोलर डर्बी में 450 स्केटर्स दिखाएंगे दम

Thu, 22 Oct 2026 08:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:56 PM IST
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450 skaters to showcase their skills in roller derby
नोएडा (संवाद)। उत्तर प्रदेश रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से 27 अक्टूबर को नोएडा स्टेडियम में 12वीं यूपी स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप-2026 के तहत रोलर डर्बी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के 35 से अधिक जिलों के 450 से ज्यादा स्केटर्स हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। प्रतियोगिता सुबह नौ बजे शुरू होगी। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। इसके लिए स्केटर्स ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मंच देना और प्रदेश में रोलर स्केटिंग को बढ़ावा देना है।
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