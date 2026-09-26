Noida News: डीएलएड परीक्षा में 3352 प्रशिक्षु हुए शामिल

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यमुना सिटी (संवाद)। गौतमबुद्ध नगर में डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 से 26 सितंबर तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुईं। परीक्षा के लिए अमीचंद इंटर कॉलेज, कसना और भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज, तिलपता को केंद्र बनाया गया था।अमीचंद इंटर कॉलेज में 2478 प्रशिक्षु पंजीकृत थे, जिनमें 2402 ने परीक्षा दी और 76 अनुपस्थित रहे। वहीं भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज में 958 प्रशिक्षु पंजीकृत थे। इनमें 950 उपस्थित और आठ अनुपस्थित रहे। दोनों केंद्रों पर कुल 3436 प्रशिक्षु पंजीकृत थे, जिनमें 3352 ने परीक्षा दी और 84 अनुपस्थित रहे।परीक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए डायट दनकौर की प्राचार्य अर्चना गुप्ता ने दोनों केंद्रों का निरीक्षण किया। वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल कुमार ने भी केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए।