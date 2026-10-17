Noida News: द्वितीय कैम्ब्रिज अंडर-14 अंतर-विद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट 22 से

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-27 स्थित कैम्ब्रिज स्कूल में 22 अक्तूबर से द्वितीय कैम्ब्रिज अंडर-14 अंतर-विद्यालय क्रिकेट टूर्नामेंट का आोयजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में दिल्ली-एनसीआर की 13 टीमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट टी-20 नॉकआउट प्रारूप में खेला जाएगा। स्कूल के स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव कुशांक रुस्तगी ने बताया कि इस वर्ष सभी मुकाबले पिंक बॉल से खेले जाएंगे। कैम्ब्रिज स्कूल में पहली बार पिंक बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है।