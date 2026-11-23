विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (ब्यूरो) । लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 25 और 26 नवंबर को दो दिवसीय हेल्थ-ए-थॉन 3.0 आयोजित होगा। फार्मेसी विभाग के फार्मा रिसर्च एंड इनोवेशन क्लब की ओर से होने वाले इस आयोजन में 12 से अधिक संस्थानों की 25 से ज्यादा टीमें और 90 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं के तकनीकी समाधान पेश किए जाएंगे। विजेता को 15 हजार, दूसरे स्थान पर 10 हजार और तीसरे स्थान पर 7,500 रुपये मिलेंगे।