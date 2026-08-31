Noida News: कार्यशाला में 25 लोगों ने लिया देहदान का संकल्प

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। भारत विकास परिषद की जानकी वल्लभ शाखा ने पूर्वांचल रॉयल सिटी में देहदान और अंगदान को लेकर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया। कार्यक्रम में लोगों को देहदान की प्रक्रिया, इसके महत्व और समाज में इसके योगदान की जानकारी दी गई। सेमिनार से प्रभावित होकर 25 सदस्यों ने स्वेच्छा से देहदान करने का संकल्प लिया। दधीचि देहदान समिति के पदाधिकारियों राकेश अग्रवाल, सतीश गर्ग, अशोक अग्रवाल और सक्सेना सहित अन्य सदस्यों की सहभागिता रही। शाखा संरक्षक अनिल तायल, शाखाध्यक्ष अनुपमा पुंढीर समेत विजय सिंघल, पवन शर्मा, निम्मी मित्तल और अंजू गुप्ता ने आयोजन में सहयोग किया।

कार्यशाला में 25 लोगों ने लिया देहदान का संकल्प