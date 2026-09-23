Noida News: 22-डी सोसाइटी को पांच साल बाद मिली पहचान
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 08:31 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 08:31 PM IST
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यमुना सिटी। यमुना सिटी की 22-डी सोसाइटी के विभिन्न ब्लॉक को लगभग पांच साल पहचान मिल सकी है। लोगोंं की लगातार मांग के बाद प्राधिकरण ने सोसाइटी के विभिन्न ब्लॉक में बोर्ड लगवाकर उनकी श्रेणियां लिखवाई हैं। अब यहां बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी और वह आसानी से अपने ब्लॉक में जा सकेंगे। सोसाइटी बनने के बाद से अभी तक यहां बोर्ड नहीं थे। सोसाइटी के लोगोंं ने बताया कि प्राधिकरण से सुविधाओं के लिए मांग लगातार जारी रहेगी और लोगों से जुड़ी मांगों को अधिकारियों की मदद से पूरा कराया जाएगा। ब्यूरो
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