Noida News: जिला अस्पताल में 21 रेजिडेंट तैनात, भीड़ से मिलेगी राहत

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में एमडी-एमएस के 21 छात्र-छात्राओं को जिला रेजिडेंट के रूप में तैनात किया गया है। इन्हें दिसंबर 2026 तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक का पत्र मिलने के बाद जिला रेजिडेंट्स को संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजा गया है। बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में कई जूनियर डॉक्टरों ने ज्वाइन भी किया।शासन के आदेश के तहत गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ के जिला अस्पतालों में कुल 109 जिला रेजिडेंट तैनात किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, इनके आने से अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी में जांच और परामर्श लेने में सुविधा मिलेगी।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने बताया कि जिला रेजिडेंसी कार्यक्रम के तहत प्रदेश के राजकीय और निजी चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर छात्रों को जिला रेजिडेंट के रूप में प्रशिक्षण के लिए तैनात किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि तीन माह होती है। गौतमबुद्ध नगर में 21 एमडी-एमएस छात्रों को विभिन्न विभागों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। ज्वाइनिंग के बाद सभी रेजिडेंट्स को जिला अस्पताल और अन्य केंद्रों पर भेजा जाएगा। इससे मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा।