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नोएडा। गर्मियों में बिजली आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए विद्युत निगम सेक्टर-39, 40, 41, 43, 45 और 50 में नए ट्रांसफार्मर लगाएगा। इससे इन सेक्टरों के करीब 18 हजार उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगने से मौजूदा ट्रांसफार्मरों पर बिजली का भार कम होगा और ओवरलोडिंग के कारण खराबी आने की आशंका घटेगी। अधीक्षण अभियंता तकनीकी विवेक कुमार पटेल ने बताया कि सेक्टर-39 में काम शुरू हो गया है, जबकि सेक्टर-40, 41, 45 और 50 में भी ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो