Noida News: इंटरनल हैकाथॉन में 17 टीमों ने लिया हिस्सा
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:02 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:02 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-62 स्थित आईएमएस में स्कूल ऑफ आईटी की ओर से इंटरनल हैकाथॉन ‘टेकस्प्रिंट-2026’ का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों की 17 टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, तकनीकी दक्षता, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना रहा। संस्थान के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों को तकनीकी विचारों को व्यावहारिक समाधान में बदलने का अवसर देते हैं। ब्यूरो
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