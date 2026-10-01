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Noida News: 100 प्रतिभागियों ने सीखी एआई आधारित दवा खोज की आधुनिक तकनीकें

Thu, 01 Oct 2026 07:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 07:47 PM IST
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100 participants learned modern techniques for AI-based drug discovery.
ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में ‘कम्प्यूटेशनल ड्रग डिजाइन’’ पर हैंड्स-ऑन कार्यशाला
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्रोडिया टेक्नोलॉजीज के सहयोग से ‘कम्प्यूटेशनल ड्रग डिजाइन : फ्रॉम बायोलॉजिकल टारगेट टू एआई गाइडेड हिट आइडेंटिफिकेशन’ विषय पर एक दिवसीय हैंड्स-ऑन कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों, शोधार्थियों और संकाय सदस्यों समेत करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डीन प्रो. एस धनलक्ष्मी के स्वागत संबोधन से हुआ। कार्यशाला की कन्वीनर डॉ. शक्ति साही ने व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेषज्ञ सत्र ग्रोडिया टेक्नोलॉजीज के सीईओ डॉ. अविनाश मिश्रा, निधि कुमारी और अनिकेत सिंह ने संचालित किए। प्रतिभागियों को कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, मॉलिक्यूलर डॉकिंग, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, प्रोटीन-लिगैंड इंटरएक्शन और एआई आधारित ड्रग डिस्कवरी की जानकारी दी गई।
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