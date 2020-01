{"_id":"5e1718a98ebc3e87ae37f526","slug":"noida-ssp-vaibhav-krishna-suspended-these-8-points-can-be-reason","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0947 8 \u0938\u092c\u0942\u0924 \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u090f\u0938\u090f\u0938\u092a\u0940 \u0935\u0948\u092d\u0935 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923 \u0915\u0947 \u0928\u093f\u0932\u0902\u092c\u0928 \u0915\u093e \u0906\u0927\u093e\u0930, \u092a\u0930\u0924 \u0926\u0930 \u092a\u0930\u0924 \u0938\u091a \u0906\u092f\u093e \u0938\u093e\u092e\u0928\u0947","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

ये 8 सबूत हो सकते हैं एसएसपी वैभव कृष्ण के निलंबन का आधार, परत दर परत सच आया सामने

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा Updated Thu, 09 Jan 2020 05:48 PM IST

उत्तर प्रदेश में गुरुवार को बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले किए गए जिसमें नोएडा के तेज तर्रार एसएसपी वैभव कृष्ण पर गाज गिरी है। बीते कुछ समय से अश्लील वीडियो वायरल होने और गोपनीय रिपोर्ट लीक होने के मामले में फंसे एसएसपी को निलंबित कर दिया गया है।



बताया गया है कि उन्हें सर्विस नियम तोड़ने के लिए निलंबित किया गया है। हालांकि वायरल वीडियो और चैट की जांच के बाद भी कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो एसएसपी के निलंबन की वजह बनी हैं और इस मामले की जांच होगी। जानिए क्या हो सकती हैं वो वजहें जो सामने आ रही हैं...





• आईपीएस वैभव कृष्ण, एसएसपी नोएडा के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया।

• एक महिला से चैट की वायरल वीडियो की गुजरात के फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आते ही वैभव कृष्ण को सस्पेंड कर दिया गया है।

• फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में वह वीडियो और चैट सही पाए गए हैं, जिसे वैभव कृष्ण ने फर्जी बताया था।

• फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि वीडियो एडिटेड और मार्फ्ड नहीं था (No sign of Edit, alteration medication, morphing was observed in this video)

• वैभव ने वायरल वीडियो के संबंध में खुद एफआईआर कराई थी, मेरठ के एडीजी और आईजी को जांच सौंपी गई थी।

• जांच के दौरान आईजी ने फॉरेंसिक लैब को वीडियो भेजा था।

• वैभव ने पत्रकार वार्ता खुद बुलाकर दी जानकारी थी और पत्रकार वार्ता में शासन को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट को लीक कर दिया था।

• अधिकारी आचरण नियमावली के उल्लंघन किये जाने के कारण वैभव कृष्ण सस्पेंड हुए।

• वैभव कृष्णा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं जिसे लखनऊ के एडीजी एसएन साबत को सौंपा गया है। उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट देनी होगी।