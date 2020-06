दिल्ली: जामा मस्जिद में कल से नहीं पढ़ी जाएगी सामूहिक नमाज, शाही इमाम ने की घोषणा

दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में एक बार फिर लोग सामूहिक नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच गुरुवार को जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बताया कि विद्वानों से सलाह और जनता की राय लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आज मगरीब की नमाज के बाद से 30 जून तक जामा मस्जिद में सामूहिक नमाज नहीं अदा की जाएगी।

After taking public opinion and consulting scholars, it has been decided that from Maghreb (sunset) today till 30th June, no congregational prayers will be performed at Jama Masjid: Syed Ahmed Bukhari, Shahi Imam of Delhi's Jama Masjid #COVID19 pic.twitter.com/VRfeLIgvJ0