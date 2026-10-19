Delhi NCR News: बम धमकियों के बाद विधानसभा पर सुरक्षा का नया घेरा

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वाहनों की जांच के लिए यूवीएसएस, प्रवेश द्वारों पर डिजिटल पहचान की व्यवस्थादिल्ली विधानसभा को बम धमकियों और सुरक्षा संबंधी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा का नया घेरा तैयार किया जा रहा है। परिसर में आठ वॉच टावर स्थापित किए जा रहे हैं। वाहनों की जांच के लिए आधुनिक प्रणाली, सीआरपीएफ के जवानों के लिए अलग गश्ती मार्ग और आगंतुकों की डिजिटल पहचान समेत कई इंतजाम किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। विधानसभा परिसर के सामने, पीछे और संवेदनशील स्थानों पर आठ वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। इनमें एक का निर्माण पूरा हो चुका है। इन पर सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे। परिसर की सीमा पर एक छोर से दूसरे छोर तक गश्त के लिए अलग मार्ग बनाया जा रहा है। इसका करीब 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।