Delhi NCR News: दो नाबालिगों से होटल में कराता था मजदूरी, 15 साल बाद गिरफ्तार

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नई दिल्ली। सेंट्रल जिला पुलिस ने बाल मजदूरी के मामले में 15 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पहचान मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी दिलीप सिंह (33) के रूप में हुई है। उस पर साल 2011 में दो नाबालिगों से होटल में जबरन काम कराने के आरोप लगे थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी दिलीप के खिलाफ अदालत ने 17 अगस्त को गैर-जमानती वारंट जारी किया था। वह अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। दिलीप को गिरफ्तार करने के लिए नबी करीम पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। सेंट्रल जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को मिली जानकारी के आधार पर टीम मध्य प्रदेश के गांव गुलाब का पुरा पहुंची, जहां स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को ढूंढ निकाला गया और गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपी को दिल्ली लाया गया। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया और अदालत के समक्ष पेश किया गया।