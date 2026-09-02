Delhi NCR News: राज्य स्कूल खेलों में नेटबॉल चैंपियनशिप, जोन-21 का दबदबा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:11 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:11 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली राज्य स्कूल खेल नेटबॉल अंडर-14 (बालक एवं बालिका) चैंपियनशिप में जोन-21 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में विभिन्न जोन की टीमों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया
बालक वर्ग में जोन-21 की टीम विजेता रही, जबकि जोन-01 ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। जोन-13 को प्रथम उपविजेता और जोन-23 को द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया। बालिका वर्ग में भी जोन-21 का दबदबा रहा और टीम ने चैंपियनशिप अपने नाम की। जोन-29 उपविजेता रहा। जोन-13 ने प्रथम उपविजेता और जोन-23 ने द्वितीय उपविजेता का स्थान हासिल किया। दोनों वर्गों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया। संवाद
विज्ञापन
बालक वर्ग में जोन-21 की टीम विजेता रही, जबकि जोन-01 ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। जोन-13 को प्रथम उपविजेता और जोन-23 को द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया। बालिका वर्ग में भी जोन-21 का दबदबा रहा और टीम ने चैंपियनशिप अपने नाम की। जोन-29 उपविजेता रहा। जोन-13 ने प्रथम उपविजेता और जोन-23 ने द्वितीय उपविजेता का स्थान हासिल किया। दोनों वर्गों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया। संवाद
विज्ञापन