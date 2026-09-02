Delhi NCR News: राज्य स्कूल खेलों में नेटबॉल चैंपियनशिप, जोन-21 का दबदबा

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बालक वर्ग में जोन-21 की टीम विजेता रही, जबकि जोन-01 ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। जोन-13 को प्रथम उपविजेता और जोन-23 को द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया। बालिका वर्ग में भी जोन-21 का दबदबा रहा और टीम ने चैंपियनशिप अपने नाम की। जोन-29 उपविजेता रहा। जोन-13 ने प्रथम उपविजेता और जोन-23 ने द्वितीय उपविजेता का स्थान हासिल किया। दोनों वर्गों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया। संवाद

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नई दिल्ली। दिल्ली राज्य स्कूल खेल नेटबॉल अंडर-14 (बालक एवं बालिका) चैंपियनशिप में जोन-21 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में विभिन्न जोन की टीमों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया