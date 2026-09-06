Delhi NCR News: ब्रिक्स से पहले एनडीएमसी ने कसी सफाई व्यवस्था
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:48 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:48 PM IST
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300 सफाईकर्मियों व 10 मैकेनिकल स्वीपर तैनात, तीन पालियों में चलेगा अभियान
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने तीन पालियों में सफाई व्यवस्था शुरू कर दी है। रात में करीब 300 सफाईकर्मियों के साथ 10 मैकेनिकल रोड स्वीपर तैनात किए गए हैं।
रात की पाली में सड़कों की सफाई, बिखरे कचरे को उठाने व कूड़ेदान-ट्रॉलियों को खाली करने का काम किया जा रहा है। सुबह प्रेशर-जेट मशीनों से सड़कों, फुटपाथों व सार्वजनिक स्थलों की डीप क्लीनिंग हो रही है। दिन में 15 गॉब्लर मशीनें व 11 प्रेशर-जेटिंग मशीनें लगाई गई हैं।
प्रमुख बाजारों व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण बढ़ाया गया है और सुबह, शाम व रात तीनों पालियों में सफाई कराई जा रही है। शाम की पाली में 120 कर्मचारी तैनात हैं, शेष सुबह की पाली में काम करेंगे। अधिकारियों, पर्यवेक्षकों व पालिका सहायकों को 24 घंटे उपलब्ध रहने व अवकाश सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीएमसी प्रमुख सड़कों, बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर लगातार निगरानी रख रही है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने तीन पालियों में सफाई व्यवस्था शुरू कर दी है। रात में करीब 300 सफाईकर्मियों के साथ 10 मैकेनिकल रोड स्वीपर तैनात किए गए हैं।
रात की पाली में सड़कों की सफाई, बिखरे कचरे को उठाने व कूड़ेदान-ट्रॉलियों को खाली करने का काम किया जा रहा है। सुबह प्रेशर-जेट मशीनों से सड़कों, फुटपाथों व सार्वजनिक स्थलों की डीप क्लीनिंग हो रही है। दिन में 15 गॉब्लर मशीनें व 11 प्रेशर-जेटिंग मशीनें लगाई गई हैं।
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प्रमुख बाजारों व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण बढ़ाया गया है और सुबह, शाम व रात तीनों पालियों में सफाई कराई जा रही है। शाम की पाली में 120 कर्मचारी तैनात हैं, शेष सुबह की पाली में काम करेंगे। अधिकारियों, पर्यवेक्षकों व पालिका सहायकों को 24 घंटे उपलब्ध रहने व अवकाश सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीएमसी प्रमुख सड़कों, बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर लगातार निगरानी रख रही है।
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