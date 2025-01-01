Delhi NCR News: 12 साल की तपस्या से अंतरराष्ट्रीय पटल पर चमके नवीन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:32 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:32 AM IST
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पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के निर्माण विहार के रहने वाले कराटे खिलाड़ी नवीन ने 12 साल की तपस्या से अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाई है। पिछले 12 वर्षों से शितो-रियू कराटे में कड़ा प्रशिक्षण ले रहे नवीन इस खेल में बड़ा मुकाम हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वह फिलहाल नोएडा स्थित एक स्पोर्ट्स अकादमी में कोच मनीष सिंह के मार्गदर्शन में नियमित प्रशिक्षण ले रहे हैं।
नवीन ने राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और कई महत्वपूर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने हाल ही में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डेन की प्रतिष्ठित उपाधि हासिल की है।
70 किलोग्राम वर्ग में खेलते हुए उन्होंने इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता, जबकि इंडिया ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल के दम पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नवीन का कहना है कि उनका सपना भविष्य में और ऊंचे स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलकर भारत का प्रतिनिधित्व करना है। संवाद
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नवीन ने राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और कई महत्वपूर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने हाल ही में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डेन की प्रतिष्ठित उपाधि हासिल की है।
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70 किलोग्राम वर्ग में खेलते हुए उन्होंने इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता, जबकि इंडिया ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में बेहतरीन खेल के दम पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नवीन का कहना है कि उनका सपना भविष्य में और ऊंचे स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलकर भारत का प्रतिनिधित्व करना है। संवाद
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