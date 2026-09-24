फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   National consultation on online crimes against children on September 25

Delhi NCR News: बच्चों के ऑनलाइन अपराधों पर 25 सितंबर को राष्ट्रीय परामर्श

Thu, 24 Sep 2026 06:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:41 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। बच्चों के खिलाफ बढ़ते ऑनलाइन अपराधों और सोशल मीडिया पर उनकी सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा के लिए दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) की ओर से 25 सितंबर को राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के मल्टीपर्पज हॉल में होने वाले कार्यक्रम का आयोजन मातृ सुधा के सहयोग और साइबर चक्रव्यूह के तकनीकी समर्थन से किया जा रहा है। कार्यक्रम में बाल अधिकार संस्थानों, सरकारी विभागों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका, तकनीकी कंपनियों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एआई से तैयार बाल यौन शोषण सामग्री, साइबर बुलिंग, डीपफेक, ऑनलाइन ग्रूमिंग, सेक्सटॉर्शन, डिजिटल पहचान की चोरी और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बच्चों को ऑनलाइन अपराधों से बचाने, शिकायत दर्ज कराने, जांच और पीड़ित बच्चों को सहायता देने की चुनौतियों पर भी विचार होगा। इस दौरान ऑनलाइन अपराधों के वर्गीकरण और कानूनी एवं नीतिगत ढांचे पर आधारित रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय श्रेणियां तैयार करने और विशेषज्ञ समूह गठित करने की रूपरेखा पर चर्चा होगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed