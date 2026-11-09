Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Accused in mobile-snatching case acquitted

Delhi NCR News: मोबाइल झपटमारी का आरोपी बरी

Mon, 09 Nov 2026 07:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 07:54 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

पूर्वी दिल्ली। मोबाइल झपटमारी के करीब पांच साल पुराने मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद फैजान को बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुष्ठा श्रीवास्तव ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने आरोपी को पहचानने से भी इन्कार कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में आरोप साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है। अभियोजन के अनुसार, 21 दिसंबर 2019 को मौजपुर की गंगा डेयरी वाली गली में खुशबू वर्मा का मोबाइल फोन झपट लिया गया था।


शोर मचाने पर लोगों ने पकड़ा था
आरोप था कि पीछे से आकर मोबाइल झपटा गया था। शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़कर मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले में जाफराबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता खुशबू वर्मा ने अदालत में बताया कि घटना को पांच से छह साल बीत चुके हैं। उन्होंने आरोपी को केवल एक बार देखा था। इसलिए वह यह नहीं कह सकतीं कि अदालत में मौजूद व्यक्ति ही वह युवक था, जिसे लोगों ने पकड़ा था। वहीं, पुलिसकर्मी ने अपनी गवाही में आरोपी को शिकायतकर्ता की मदद से पकड़े जाने की बात कही्र
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed