Delhi NCR News: उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व

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लोक आस्था, तप और सूर्य उपासना का चार दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। तड़के से ही राजधानी के यमुना घाटों, झीलों और विभिन्न कॉलोनियों में बनाए गए अस्थायी पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु तथा खुशहाली की कामना की। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी पूरा हुआ। इसके बाद घर लौटकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और परिवार के सदस्यों व सगे-संबंधियों में ठेकुआ सहित अन्य प्रसाद वितरित किया।