Delhi NCR News: उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ छठ महापर्व
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:15 PM IST
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यमुना के घाटों से लेकर दिल्ली की कॉलोनियों तक उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास खोला
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
लोक आस्था, तप और सूर्य उपासना का चार दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। तड़के से ही राजधानी के यमुना घाटों, झीलों और विभिन्न कॉलोनियों में बनाए गए अस्थायी पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु तथा खुशहाली की कामना की। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी पूरा हुआ। इसके बाद घर लौटकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और परिवार के सदस्यों व सगे-संबंधियों में ठेकुआ सहित अन्य प्रसाद वितरित किया।
भोर से ही घाटों पर शुरू हो गई थी चहल-पहल : छठ महापर्व के अंतिम दिन सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का घाटों पर पहुंचना बृहस्पतिवार देर रात से ही शुरू हो गया था। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे से यमुना नदी के दोनों किनारों सहित राजधानी के विभिन्न पूजा स्थलों पर व्रतियों और उनके परिजनों की आवाजाही तेज हो गई। सोनिया विहार, पुराना यमुना पुल, कुदसिया घाट, गीता कॉलोनी, वजीराबाद घाट, चंदगी राम अखाड़ा, भलस्वा झील, कालिंदी कुंज और जहांगीरपुरी सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने सूर्यदेव के दर्शन और अर्घ्य देने के लिए इंतजार किया। इसके अलावा नरेला, उत्तम नगर, डाबड़ी, ककरौला, बदरपुर, सरिता विहार, आश्रम, जैतपुर, संगम विहार, देवली, महरौली, पालम, महावीर एन्क्लेव, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, नांगलोई और नजफगढ़ समेत अनेक इलाकों में बनाए गए घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कई स्थानों पर परिवारों ने पूरी रात घाटों पर रहकर सुबह होने का इंतजार किया।
जल में खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना : आसमान में सूर्य की पहली किरण दिखाई देते ही घाटों पर छठी मैया और सूर्यदेव के जयकारे गूंजने लगे। पारंपरिक पूजा सामग्री से सजे सूप और दउरा लेकर व्रती जल में उतरे। इसके बाद दूध और जल से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। व्रतियों के साथ उनके परिजनों ने भी पूजा-अर्चना में भाग लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने छठी मैया से परिवार की सुख-शांति, संतान की उन्नति और सभी के स्वस्थ जीवन की कामना की। अर्घ्य के बाद घाटों पर एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं देने का सिलसिला भी चलता रहा।
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लोकगीतों और भजनों से रातभर गूंजते रहे घाट : महापर्व के दौरान राजधानी के विभिन्न छठ पूजा स्थलों पर लोकगीतों, भजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े लोक कलाकारों ने पारंपरिक छठ गीतों की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। ''केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झांके झुके'' और ''उग हो सूरज देव'' जैसे पारंपरिक गीतों से पूजा स्थलों का माहौल भक्तिमय बना रहा। रातभर चले इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोकगीतों के माध्यम से छठ की सांस्कृतिक परंपरा और लोक आस्था की झलक देखने को मिली।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
लोक आस्था, तप और सूर्य उपासना का चार दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। तड़के से ही राजधानी के यमुना घाटों, झीलों और विभिन्न कॉलोनियों में बनाए गए अस्थायी पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी आयु तथा खुशहाली की कामना की। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी पूरा हुआ। इसके बाद घर लौटकर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और परिवार के सदस्यों व सगे-संबंधियों में ठेकुआ सहित अन्य प्रसाद वितरित किया।
भोर से ही घाटों पर शुरू हो गई थी चहल-पहल : छठ महापर्व के अंतिम दिन सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का घाटों पर पहुंचना बृहस्पतिवार देर रात से ही शुरू हो गया था। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे से यमुना नदी के दोनों किनारों सहित राजधानी के विभिन्न पूजा स्थलों पर व्रतियों और उनके परिजनों की आवाजाही तेज हो गई। सोनिया विहार, पुराना यमुना पुल, कुदसिया घाट, गीता कॉलोनी, वजीराबाद घाट, चंदगी राम अखाड़ा, भलस्वा झील, कालिंदी कुंज और जहांगीरपुरी सहित कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने सूर्यदेव के दर्शन और अर्घ्य देने के लिए इंतजार किया। इसके अलावा नरेला, उत्तम नगर, डाबड़ी, ककरौला, बदरपुर, सरिता विहार, आश्रम, जैतपुर, संगम विहार, देवली, महरौली, पालम, महावीर एन्क्लेव, इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन, नांगलोई और नजफगढ़ समेत अनेक इलाकों में बनाए गए घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कई स्थानों पर परिवारों ने पूरी रात घाटों पर रहकर सुबह होने का इंतजार किया।
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जल में खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना : आसमान में सूर्य की पहली किरण दिखाई देते ही घाटों पर छठी मैया और सूर्यदेव के जयकारे गूंजने लगे। पारंपरिक पूजा सामग्री से सजे सूप और दउरा लेकर व्रती जल में उतरे। इसके बाद दूध और जल से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। व्रतियों के साथ उनके परिजनों ने भी पूजा-अर्चना में भाग लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने छठी मैया से परिवार की सुख-शांति, संतान की उन्नति और सभी के स्वस्थ जीवन की कामना की। अर्घ्य के बाद घाटों पर एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं देने का सिलसिला भी चलता रहा।
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लोकगीतों और भजनों से रातभर गूंजते रहे घाट : महापर्व के दौरान राजधानी के विभिन्न छठ पूजा स्थलों पर लोकगीतों, भजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े लोक कलाकारों ने पारंपरिक छठ गीतों की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। ''केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झांके झुके'' और ''उग हो सूरज देव'' जैसे पारंपरिक गीतों से पूजा स्थलों का माहौल भक्तिमय बना रहा। रातभर चले इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोकगीतों के माध्यम से छठ की सांस्कृतिक परंपरा और लोक आस्था की झलक देखने को मिली।