दिल्ली: चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप शिकायत पर कोर्ट सख्त, डीसीपी को 23 अक्तूबर तक जांच पूरी करने का निर्देश

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप

बता दें कि एक महिला ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ शादी के झांसे में रखकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इसी शिकायत के आधार पर अदालत और पुलिस स्तर पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब पुलिस पर तय समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने का दबाव बढ़ गया है।