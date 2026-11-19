दिल्ली: प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, दो से ज्यादा राउंड चलाकर भागे बदमाश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Thu, 19 Nov 2026 11:16 PM IST
सार
दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में गुरुवार रात करीब नौ बजे अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर दो से अधिक राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
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विस्तार
दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोलीबारी हुई है। यह घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने कार्यालय पर दो से अधिक राउंड फायर किए। गोलीबारी के बाद बदमाश तुरंत मौके से फरार हो गए। पुलिस इस गोलीबारी के पीछे के मकसद का पता लगाने में जुटी है। अपराधियों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है।
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पुलिस जांच जारी
पुलिस टीमें विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही हैं। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछताछ कर रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। अधिकारियों ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।
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