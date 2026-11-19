दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर गोलीबारी हुई है। यह घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने कार्यालय पर दो से अधिक राउंड फायर किए। गोलीबारी के बाद बदमाश तुरंत मौके से फरार हो गए। पुलिस इस गोलीबारी के पीछे के मकसद का पता लगाने में जुटी है। अपराधियों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है।पुलिस टीमें विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही हैं। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछताछ कर रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। अधिकारियों ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।